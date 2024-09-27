МГТУ выиграл первый матч в Суперлиге за 7094 дня
Поделиться
Вчера в матче 5-го тура Суперлиги московский МГТУ в Новом Уренгое обыграл «Факел-Ямал» 3:2 (25:22, 10:25, 19:25, 31:29, 15:13). Для московского клуба эта победа стала первой в элитном дивизионе за 7094 дня.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
26 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
2 : 3
МГТУ
Москва
Факел Ямал: Дикарев, Ковальчук, Квочко, Хираудо, Данани, Андреев, Быстров, Сидоренко, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров
МГТУ: Бестужев, Зубов, Гетман, Хайбулов, Ганенко, Казбанов, Поздняков, Исхаков, Котов, Драгунов, Рохин, Пурин
Предыдущий успех МГТУ в Суперлиге был датирован 24 апреля 2005 года. Тогда в матче плей-аута москвичи со счётом 3:1 победили «Спартак» из Санкт-Петербурга. Однако эта победа не позволила избежать вылета из элитного дивизиона. Спустя 20 лет «студенты» вернулись в Суперлигу и в 5-м туре одержали первую победу в чемпионате.
МГТУ — чемпион России в сезоне-2000/2001. В прошлом сезоне команда стала лучшей в Высшей Лиге А.
Комментарии
- 27 сентября 2024
-
09:27
- 26 сентября 2024
-
22:10
-
21:41
-
21:35
-
21:00
-
20:00
-
12:04
-
11:23
-
10:52
-
10:00
-
09:37
-
09:13
-
09:02
-
08:45
-
00:57
- 25 сентября 2024
-
22:20
-
21:04
-
20:45
-
20:35
-
20:15
-
15:05
-
10:00
-
09:40
- 24 сентября 2024
-
12:08
-
11:32
-
09:46
-
09:16
- 23 сентября 2024
-
22:30
-
21:05
-
19:54
-
12:06
-
11:44
-
09:30
-
00:44
-
00:31