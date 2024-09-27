МГТУ выиграл первый матч в Суперлиге за 7094 дня

Вчера в матче 5-го тура Суперлиги московский МГТУ в Новом Уренгое обыграл «Факел-Ямал» 3:2 (25:22, 10:25, 19:25, 31:29, 15:13). Для московского клуба эта победа стала первой в элитном дивизионе за 7094 дня.

Предыдущий успех МГТУ в Суперлиге был датирован 24 апреля 2005 года. Тогда в матче плей-аута москвичи со счётом 3:1 победили «Спартак» из Санкт-Петербурга. Однако эта победа не позволила избежать вылета из элитного дивизиона. Спустя 20 лет «студенты» вернулись в Суперлигу и в 5-м туре одержали первую победу в чемпионате.

МГТУ — чемпион России в сезоне-2000/2001. В прошлом сезоне команда стала лучшей в Высшей Лиге А.