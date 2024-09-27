Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

МГТУ выиграл первый матч в Суперлиге за 7094 дня

МГТУ выиграл первый матч в Суперлиге за 7094 дня
Комментарии

Вчера в матче 5-го тура Суперлиги московский МГТУ в Новом Уренгое обыграл «Факел-Ямал» 3:2 (25:22, 10:25, 19:25, 31:29, 15:13). Для московского клуба эта победа стала первой в элитном дивизионе за 7094 дня.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
26 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
2 : 3
МГТУ
Москва
Факел Ямал: Дикарев, Ковальчук, Квочко, Хираудо, Данани, Андреев, Быстров, Сидоренко, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров
МГТУ: Бестужев, Зубов, Гетман, Хайбулов, Ганенко, Казбанов, Поздняков, Исхаков, Котов, Драгунов, Рохин, Пурин

Предыдущий успех МГТУ в Суперлиге был датирован 24 апреля 2005 года. Тогда в матче плей-аута москвичи со счётом 3:1 победили «Спартак» из Санкт-Петербурга. Однако эта победа не позволила избежать вылета из элитного дивизиона. Спустя 20 лет «студенты» вернулись в Суперлигу и в 5-м туре одержали первую победу в чемпионате.

МГТУ — чемпион России в сезоне-2000/2001. В прошлом сезоне команда стала лучшей в Высшей Лиге А.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android