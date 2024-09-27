Мужская Суперлига: расписание матчей 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, состоятся два матча 5-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 5-й тур.

Расписание на 27 сентября:

15:00 мск. «Локомотив» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Сургут);

15:00 мск. «Динамо-Урал» (Уфа) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является волейбольный клуб «Зенит-Казань».