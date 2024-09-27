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Новосибирский «Локомотив» победил «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги-2024/2025

Новосибирский «Локомотив» победил «Газпром-Югра» в матче мужской Суперлиги-2024/2025
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Завершился матч 5-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 между новосибирским «Локомотивом» и командой «Газпром-Югра» (Сургут). Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:16, 25:12, 25:18) в пользу клуба из Новосибирска.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
27 сентября 2024, пятница. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Газпром-Югра
Сургут
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Куркаев, Вишняков, Костадинов, Кобзарь
Газпром-Югра: Курбатов, Иванов, Фёдоров, Слободянюк, Папазов, Бескровный, Скворцов, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Масько, Кириллов

«Локомотив» в четырёх проведённых матчах набрал девять очков и на одно очко отстаёт от «Белогорья», занимающего третье место в таблице группового этапа Суперлиги-2024/2025. «Газпром-Югра» с пятью очками в пяти играх находится на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, в мужской волейбольной Суперлиге принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа чемпионата России четыре лучшие команды напрямую выйдут в четвертьфинальный раунд соревнований. Клубы, занявшие места с пятого по 12-е, проведут квалификационный раунд плей-ин.

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025 (м)
Календарь Суперлиги-2024/2025 (м)
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