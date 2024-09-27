Тренер МГТУ — о первой победе в Суперлиге-2024/2025: разбор игры будет достаточно жёстким

Тренер московского волейбольного клуба МГТУ Михаил Бекетов после первой победы команды в мужской российской Суперлиге-2024/2025 поделился эмоциями от матча.

«Впечатления от победы, безусловно, приятные. Пережил сегодня кучу эмоций и адреналина. Хотя были опасения, что «поплывём» – например, четвёртая партия, когда вели шесть очков и потом начали всё проигрывать одно за одним и в равной концовке кое-как добились успеха. Думаю, несмотря на результат, разбор этой игры с командой будет достаточно жёстким», — приводит слова Бекетова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, в рамках 5-го тура команда МГТУ одержала победу в гостевой встрече с новоуренгойским «Факелом-Ямал» со счётом 3:2 (25:22, 10:25, 19:25, 31:29, 15:13). Для московского клуба эта победа стала первой в элитном дивизионе за 7094 дня.