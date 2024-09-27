«Верим, что Юньлу нашей команде поможет». Кошкин — о китайской доигровщице «Динамо» М

Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Александр Кошкин после победы в матче с краснодарским «Динамо» в рамках 3-го тура женской российской Суперлиги-2024/2025 рассказал о сыгранности команды и процессе адаптации китайской доигровщиы Ван Юньлу.

«Мы не очень удачно начали сезон. Тем важнее победа. Ждали сложной игры. Краснодар дома всегда опасен. Мы же пока ищем свою лучшую игру и тот состав, который мог бы создать проблемы любому сопернику. Повторюсь, мы ищем сочетание игроков, которое будет для нас оптимальным. Сегодня все молодцы, все внесли свой вклад в победу.

К сожалению, английским Ван не владеет, а найти китаиста, способного быстро и доходчиво доносить волейбольные термины во время тренировок, мы ещё не сумели. Опыт привлечения переводчика с китайского у нас уже есть. Мы по-прежнему ищем нужного человека и верим, что Юньлу нашей команде поможет, пройдя непростой для неё процесс адаптации в новой стране», — приводит слова Кошкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.