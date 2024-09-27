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Санкт-петербургский «Зенит» уступил «Динамо-Урал» в 5-м туре Суперлиги-2024/2025

Санкт-петербургский «Зенит» уступил «Динамо-Урал» в 5-м туре Суперлиги-2024/2025
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Завершился матч 5-го тура мужской Суперлиги-2024/2025, где встречались волейбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо-Урал» (Уфа). Встреча закончилась со счётом 3:1 (23:25, 26:24, 25:21, 25:16) в пользу «Динамо-Урал».

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
27 сентября 2024, пятница. 15:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо-Урал: Ушков, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Гараев, Моторыгин, Аношко, Тебенихин
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера

В следующем туре «Зенит» встретится с волейболистами «Белогорья», а «Динамо-Урал» сыграет с «Газпромом-Югра» (Сургут).

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Второе место заняло московское «Динамо». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.

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