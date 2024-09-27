Мужская Суперлига: результаты матчей 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, завершились два матча 5-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 5-й тур.

Результаты 27 сентября:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:16, 25:12, 25:18);

«Динамо-Урал» (Уфа) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (23:25, 26:24, 25:21, 25:16).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является волейбольный клуб «Зенит-Казань».