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Алекно назвал игру «Зенита» в матче с «Динамо-Урал» отвратительной

Алекно назвал игру «Зенита» в матче с «Динамо-Урал» отвратительной
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Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура мужской Суперлиги с «Динамо-Урал» из Уфы (1:3).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
27 сентября 2024, пятница. 15:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо-Урал: Ушков, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Гараев, Моторыгин, Аношко, Тебенихин
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера

«Ничего не получилось, играли плохо, отвратительно. Пока не получается играть так, как хотим. Есть объективные, субъективные причины на это… Пока не получается – играем плохо. Ни один элемент не сработал, а побеждает тот, кто лучше играет и меньше ошибается. То количество ошибок, которые мы сделали, к сожалению, не даёт возможности победить», — приводит слова Алекно сайт Всероссийской федерации волейбола.

Для «Зенита» это поражение стало вторым кряду. В 4-м туре петербуржцы проиграли новосибирскому «Локомотиву» (0:3).

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