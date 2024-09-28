Алекно назвал игру «Зенита» в матче с «Динамо-Урал» отвратительной

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура мужской Суперлиги с «Динамо-Урал» из Уфы (1:3).

«Ничего не получилось, играли плохо, отвратительно. Пока не получается играть так, как хотим. Есть объективные, субъективные причины на это… Пока не получается – играем плохо. Ни один элемент не сработал, а побеждает тот, кто лучше играет и меньше ошибается. То количество ошибок, которые мы сделали, к сожалению, не даёт возможности победить», — приводит слова Алекно сайт Всероссийской федерации волейбола.

Для «Зенита» это поражение стало вторым кряду. В 4-м туре петербуржцы проиграли новосибирскому «Локомотиву» (0:3).