Диагональный «Газпрома-Югра»: купили билет на трамвай, но назло кондуктору пошли пешком

Диагональный сургутского «Газпрома-Югра» Виталий Папазов прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура мужской Суперлиги c «Локомотивом» (0:3).

«Пока не могу выделить элемент, в котором мы сыграли достойно. Вроде тренируемся неплохо, выходим — и колени дрожат. Каждый матч на вес золота. Вроде в третьей партии должны были зацепиться. Как говорит моя бабушка, купили билет на трамвай, но назло кондуктору пошли пешком. Вот вместо того, чтобы выиграть третью партию, попробовать зацепиться за игру, мы отстояли, ничего не сделали. Если проигрывать, то делать это уверенно», — приводит слова Папанова официальный сайт «Локомотива».