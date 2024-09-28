Диагональный «Газпрома-Югра»: купили билет на трамвай, но назло кондуктору пошли пешком
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Диагональный сургутского «Газпрома-Югра» Виталий Папазов прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура мужской Суперлиги c «Локомотивом» (0:3).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
27 сентября 2024, пятница. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Газпром-Югра
Сургут
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Куркаев, Вишняков, Костадинов, Кобзарь
Газпром-Югра: Курбатов, Иванов, Фёдоров, Слободянюк, Папазов, Бескровный, Скворцов, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Масько, Кириллов
«Пока не могу выделить элемент, в котором мы сыграли достойно. Вроде тренируемся неплохо, выходим — и колени дрожат. Каждый матч на вес золота. Вроде в третьей партии должны были зацепиться. Как говорит моя бабушка, купили билет на трамвай, но назло кондуктору пошли пешком. Вот вместо того, чтобы выиграть третью партию, попробовать зацепиться за игру, мы отстояли, ничего не сделали. Если проигрывать, то делать это уверенно», — приводит слова Папанова официальный сайт «Локомотива».
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