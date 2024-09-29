Мужская Суперлига: расписание матчей 29 сентября

Сегодня, 29 сентября, состоится один матч 6-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 6-й тур.

Расписание на 29 сентября:

«Динамо М» (Москва) — «Енисей» (Красноярск).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является волейбольный клуб «Зенит-Казань».