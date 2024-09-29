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Эрвен Нгапет дебютировал за «Пуатье»

Эрвен Нгапет дебютировал за «Пуатье»
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Доигровщик Эрвен Нгапет дебютировал за свой новый клуб. Его «Пуатье» в 1-м туре чемпионата Франции победил «Нарбонн» — 3:1 (24:26, 25:23, 25:20, 26:24).

Нгапет провёл на площадке весь матч и набрал 16 очков при показателе полезности «+6». Реализация атак двукратного олимпийского чемпиона составила 41% при эффективности 29%.

Доигровщик подписал контракт с французским клубом сроком на год. Соглашение имеет опцию расторжения зимой, если Нгапет получит более выгодное предложение. После подписания контракта «Пуатье» за 48 часов продал футболок больше, чем за два предыдущих сезона в сумме. В прошлом сезоне Нгапет выступал в Турции за «Халкбанк».

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