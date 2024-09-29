Россиянка Демидова набрала 11 очков и стала MVP матча чемпионата Германии

Российская доигровщица Виктория Демидова удачно дебютировала в чемпионате Германии. Её клуб «Дрезднер» победил «Аахен» со счётом 3:1 (25:19, 25:16, 23:25, 25:23), а Демидову признали MVP.

Россиянка появилась на площадке по ходу первой партии, в которой её команда уступала 7:10. За оставшееся до конца матча время Демидова набрала 11 очков, семь из которых стали брейковыми. На её счету девять реализованных атак, один эйс и один блок.

Виктория Демидова пополнила «Дрезднер» перед стартом нынешнего сезона. В прошлом году она играла в Турции за «Бешикташ», в который перебралась из клуба «Заречье-Одинцово».