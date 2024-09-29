«Конельяно» стал обладателем Суперкубка Италии

В Италии завершился розыгрыш женского волейбольного Суперкубка. Трофей достался клубу «Конельяно». Команда Даниэле Сантарелли обыграла «Милан» со счётом 3:2 (20:25, 25:16, 21:25, 25:23, 15:11).

Самым результативным игроком встречи стала доигровщица миланского клуба Мириам Силла, набравшая 24 очка за пять сетов. В составе «Конельяно» 20 очков на счету Изабель Хок. MVP признали её одноклубницу — центральную блокирующую «Конельяно» Сару Фор, которая набрала 17 очков.

«Милан» сыграл этот матч без своего лидера. Диагональная сборной Италии Паола Эгону не приняла участие во встрече из-за болезни.

«Конельяно» в прошлом сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов.