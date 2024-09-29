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Итальянский клуб «Валлефолья» вывел из обращения номер Татьяны Кошелевой

Итальянский клуб «Валлефолья» вывел из обращения номер Татьяны Кошелевой
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Итальянский волейбольный клуб «Валлефолья» вывел из обращения игровой номер 15, под которым выступала российская нападающая Татьяна Кошелева.

«Вчера был особенный вечер. Мой клуб устроил мне невероятный сюрприз! Номер 15 навсегда останется моим в «Валлефолье».

Могла ли я мечтать о большем? Моё сердце наполнено гордостью, любовью и ценностями, которые мы воплощаем каждый день. Благодарю всех, кто сделал этот важный момент жизни таким неповторимым», — написала Кошелева в своём аккаунте в социальной сети.

Россиянка выступала за «Валлефолью» с 2021 по 2024 год. В апреле Кошелева завершила игровую карьеру и получила должность в молодёжном секторе клуба.

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