Московское «Динамо» уверенно обыграло «Енисей» в матче 6-го тура Суперлиги-2024/2025

Завершился матч 6-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались московское «Динамо» и красноярский «Енисей». Игра завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:23).

В следующем матче московское «Динамо» встретится с кемеровским «Кузбассом», а волейболисты «Енисея» сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. «Динамо» Москва возглавляет таблицу группового этапа Суперлиги сезона-2024/2025 с 15 набранными очками.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.