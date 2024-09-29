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Московское «Динамо» уверенно обыграло «Енисей» в матче 6-го тура Суперлиги-2024/2025

Московское «Динамо» уверенно обыграло «Енисей» в матче 6-го тура Суперлиги-2024/2025
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Завершился матч 6-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались московское «Динамо» и красноярский «Енисей». Игра завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:23).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
29 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров

В следующем матче московское «Динамо» встретится с кемеровским «Кузбассом», а волейболисты «Енисея» сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. «Динамо» Москва возглавляет таблицу группового этапа Суперлиги сезона-2024/2025 с 15 набранными очками.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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