Мужская Суперлига: результаты матчей 29 сентября

Сегодня, 29 сентября, состоялся один матч 6-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 6-й тур. Результаты 29 сентября:

«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:22, 25:17, 25:23).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является волейбольный клуб «Зенит-Казань».