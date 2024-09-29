«Такое бывает раз в жизни!» Кошелева — о выведении её номера из обращения «Валлефольей»

Российская волейболистка Татьяна Кошелева, объявившая этой весной о завершении спортивной карьеры, поделилась эмоциями после того, как итальянский клуб «Мегабокс Валлефолья» вывел из обращения её игровой номер. Россиянка выступала за команду с 2021 по 2024 год.

«Трудно описать эмоции, когда речь идёт о чувствах. Могу сказать только, что я прожила невероятный момент в своей жизни. Признание, доверие, любовь и профессионализм, которые мы дарили друг другу с клубом на протяжение нескольких лет совместной работы, трансформировались в глубокое уважение и совместные цели! Подарок, который сделала для меня команда невероятный и уникальный, у меня нет слов!

Для меня это значит то что «Мегабокс» навсегда в моей жизни, а я в их! Это как повенчаться в церкви (улыбается), раз в жизни такое бывает!» — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.