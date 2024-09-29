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Татьяна Кошелева рассказала о жизни после завершения спортивной карьеры

Татьяна Кошелева рассказала о жизни после завершения спортивной карьеры
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Российская волейболистка Татьяна Кошелева в апреле 2024 года объявила о завершении спортивной карьеры, а через месяц стало известно, что её назначили директором молодёжного сектора итальянского клуба «Мегабокс Валлефолья». В интервью для «Чемпионата» Кошелева поделилась впечатлениями от своей новой должности.

«После завершения карьеры у меня не было времени отдыхать, ведь проект с молодёжным сектором в самом начале и нужно много внимания и сил, чтобы наши мечты становились реальностью! Тот объём и те успехи, которые были проделаны за прошедшее лето, вдохновляют всех нас прогрессировать и идти вперёд каждый день!» — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, россиянка выступала за итальянскую команду с 2021 по 2024 год. В сентябре «Мегабокс Валлефолья» вывел её игровой номер из обращения.

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