Женская Суперлига: расписание матчей 30 сентября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 30 сентября, пройдут пять матчей 4-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 4-й тур.

Расписание на 30 сентября:

16:30 — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Тулица» (Тульская область)

16:30 — «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Спарта» (Нижний Новгород)

18:00 — «Протон» (Саратов) — «Заречье-Одинцово» (Московская область)

19:00 — «Динамо-Ак-Барс» (Казань) — «Енисей» (Красноярск)

19:00 — «Динамо» (Краснодар) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург)

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».