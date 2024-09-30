Константин Абаев дебютировал в Серии А. Его «Верона» проиграла «Перудже»

Российский связующий Константин Абаев дебютировал в итальянской Серии А. В матче 1-го тура его «Верона» проиграла действующему чемпиону Италии — «Перудже» — 0:3 (27:29, 22:25, 21:25). Абаев появился на площадке в стартовом составе и провёл весь матч. На его счету одно очко на блоке.

«Верона» сыграла этот матч без двух игроков основного состава – Рока Можича и Ноумори Кейта. Словенец только набирает форму после удаления аппендицита, в этой игре он выходил в приём на заднюю линию. Малиец же пока недоступен из-за травмы пальца.

Абаев перебрался в «Верону» в это межсезонье после пяти сезонов в новосибирском «Локомотиве». Кроме того, в его карьере также были болгарская «Монтана» и французский «Пуатье», за которые он выступал на правах аренды.

Остальные результаты 1-го тура мужской Серии А:

«Пьяченца» — «Модена» — 3:1 (25:18, 21:25, 25:23, 25:23);

«Чивитанова» — «Падова» — 3:1 (25:22, 22:25, 26:24, 25:17);

«Чистерна» — «Трентино» — 1:3 (25:22, 23:25, 25:27, 16:25);

«Таранто» — «Милано» — 3:0 (25:21, 25:20, 25:19);

«Гроттацолина» — «Монца» — 2:3 (23:25, 25:16, 30:32, 26:24, 9:15).