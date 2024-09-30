«Уралочка-НТМК» обыграла «Тулицу» в 4-м туре Суперлиги

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» из Свердловской области обыграл «Тулицу» (Тульская область) в 4-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:1 (25:17, 22:25, 25:21, 25:19).

В следующем туре «Тулица» сыграет с московским «Динамо», а волейболистки «Уралочки-НТМК» встретятся с командой «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».