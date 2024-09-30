Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Уралочка-НТМК» обыграла «Тулицу» в 4-м туре Суперлиги

«Уралочка-НТМК» обыграла «Тулицу» в 4-м туре Суперлиги
Комментарии

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» из Свердловской области обыграл «Тулицу» (Тульская область) в 4-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:1 (25:17, 22:25, 25:21, 25:19).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 1
Тулица
Тульская область
Уралочка-НТМК: Тица, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Котова, Чернышёва, Бондаренко, Трухина, Фитисова, Павлова, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Тулица: Велисевич, Синкевич, Станкевичуте, Мишагина, Беликова, Ковалёва, Архипова, Прасолова, Някина, Боброва, Лебедкина, Жукова, Ротастикова

В следующем туре «Тулица» сыграет с московским «Динамо», а волейболистки «Уралочки-НТМК» встретятся с командой «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android