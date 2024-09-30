Иван Лукьяненко выиграл Суперкубок Сербии с «Црвеной Звездой»

Российский связующий Иван Лукьяненко, выступающий в этом году за сербскую «Црвену Звезду», стал обладателем Суперкубка Сербии. В решающем матче его команда победила «Войводину» из Нови-Сада со счётом 3:2 (20:25, 25:19, 25:18, 21:25, 15:7).

Лукьяненко отыграл весь матч и набрал одно очко на блоке. Кроме того, за пять партий он подавал 23 раза — больше всех в матче. Для клуба из Белграда этот Суперкубок стал первым с 2019 года.

28-летний связующий пропустил прошлый сезон, а сезон-2022/2023 провёл в «Нове» из Самарской области. Также в России он выступал за «Локомотив», «Кузбасс», «Динамо-ЛО» и «Газпром-Югра».