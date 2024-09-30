Казанское «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграло «Енисей» в 4-м туре Суперлиги

Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани обыграл красноярский «Енисей» в 4-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:19).

Казанское Динамо продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Суперлиги с 12-ю очками. В следующем туре «Динамо-Ак Барс» сыграет с краснодарским «Динамо», а волейболистки «Енисея» встретятся с командой «Динамо-Метар» (Челябинск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».