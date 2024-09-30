«Кузбасс» обыграл АСК в матче 6-го тура Суперлиги
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Завершился матч 6-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Кузбасс» из Кемерова и АСК (Нижний Новгород). Игра закончилась со счётом 3:1 (17:25, 25:22, 25:19, 25:22).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
30 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Кузбасс
Кемерово
АСК: Титов, Антонов, Колмаков, Филиппов, Консепсион, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Никитин, Прытков, Ищенко
Кузбасс: Коваликов, Ткачев, Брагин, Пакшин, Маркин, Кречетов, Родригес, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов
В следующем матче «Кузбасс» сыграет с московским «Динамо», а АСК сразится с казанским «Зенитом». «Кузбасс» занимает девятое место в турнирной таблице Суперлиги-2024/2025. АСК располагается на последней строчке.
В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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