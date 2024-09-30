«Кузбасс» обыграл АСК в матче 6-го тура Суперлиги

Завершился матч 6-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Кузбасс» из Кемерова и АСК (Нижний Новгород). Игра закончилась со счётом 3:1 (17:25, 25:22, 25:19, 25:22).

В следующем матче «Кузбасс» сыграет с московским «Динамо», а АСК сразится с казанским «Зенитом». «Кузбасс» занимает девятое место в турнирной таблице Суперлиги-2024/2025. АСК располагается на последней строчке.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.