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Волейболистки «Ленинградки» обыграли краснодарское «Динамо» в 4-м туре Суперлиги

Волейболистки «Ленинградки» обыграли краснодарское «Динамо» в 4-м туре Суперлиги
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Волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга обыграл краснодарское «Динамо» в 4-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:1 (33:31, 25:10, 18:25, 25:17).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
30 сентября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
1 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Евдокимова, Рысева, Афиногенова, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Озерова, Перова

В следующем туре «Ленинградка» сыграет с «Минчанкой» (Минск), а «Динамо» встретится с «Динамо-Ак Барс» (Казань). «Ленинградка» занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги с восемью очками, «Динамо» располагается на девятой строчке (четыре очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица Суперлиги
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