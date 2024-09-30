Волейболистки «Ленинградки» обыграли краснодарское «Динамо» в 4-м туре Суперлиги

Волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга обыграл краснодарское «Динамо» в 4-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:1 (33:31, 25:10, 18:25, 25:17).

В следующем туре «Ленинградка» сыграет с «Минчанкой» (Минск), а «Динамо» встретится с «Динамо-Ак Барс» (Казань). «Ленинградка» занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги с восемью очками, «Динамо» располагается на девятой строчке (четыре очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».