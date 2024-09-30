Мужская Суперлига: результаты матчей 30 сентября
Сегодня, 30 сентября, состоялся один матч 6-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.
Суперлига. Мужчины, 6-й тур. Результаты 30 сентября:
- «АСК» (Нижний Новгород) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (25:17, 22:25, 19:25, 22:25).
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является волейбольный клуб «Зенит-Казань».
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