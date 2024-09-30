Женская Суперлига: результаты матчей 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, состоялись четыре матча 4-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 4-й тур.

Результаты 30 сентября: