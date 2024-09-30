Женская Суперлига: результаты матчей 30 сентября
Сегодня, 30 сентября, состоялись четыре матча 4-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч чемпионата России.
Суперлига. Женщины, 4-й тур.
Результаты 30 сентября:
- «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Тулица» (Тульская область) — 3:1 (25:17, 22:25, 25:21, 25:19);
- «Протон» (Саратов) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:2 (25:17, 25:22, 16:25, 22:25, 19:17);
- «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:16, 25:19, 25:19);
- «Динамо» (Краснодар) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (31:33, 10:25, 25:18, 17:25).
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