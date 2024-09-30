Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская Суперлига: результаты матчей 30 сентября

Женская Суперлига: результаты матчей 30 сентября
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, состоялись четыре матча 4-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 4-й тур.
Результаты 30 сентября:

  • «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Тулица» (Тульская область) — 3:1 (25:17, 22:25, 25:21, 25:19);
  • «Протон» (Саратов) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:2 (25:17, 25:22, 16:25, 22:25, 19:17);
  • «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:16, 25:19, 25:19);
  • «Динамо» (Краснодар) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (31:33, 10:25, 25:18, 17:25).
Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android