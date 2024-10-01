Мужская Суперлига: расписание матчей 1 октября

Сегодня, 1 октября, состоятся три матча 6-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 6-й тур.

Расписание на 1 октября:

17:00 мск. «Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-Урал» (Уфа)

17:00 мск. «Нефтяник» (Оренбург) — «Локомотив» (Новосибирск)

19:30 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является волейбольный клуб «Зенит-Казань».