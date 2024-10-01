Новосибирский «Локомотив» уверенно обыграл «Нефтяник» в 6-м туре Суперлиги

Завершился матч 6-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Нефтяник» из Оренбурга и «Локомотив» (Новосибирск). Игра закончилась со счётом 3:0 (25:23, 25:14, 25:20) в пользу «Локомотива».

В следующем матче новосибирский «Локомотив» сыграет с клубом «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. Волейболисты «Нефтяника» встретятся с командой «Динамо-Урал» из Уфы.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.