Московское «Динамо» переиграло «Минчанку» в 4-м туре Суперлиги

Волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл минскую «Минчанку» в 4-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:1 (25:17, 23:25, 25:21, 25:12).

В следующем туре московское «Динамо» сыграет с «Тулицей» (Тульская область), а «Минчанка» сразится с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».