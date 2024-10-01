Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» переиграло «Минчанку» в 4-м туре Суперлиги

Московское «Динамо» переиграло «Минчанку» в 4-м туре Суперлиги
Комментарии

Волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл минскую «Минчанку» в 4-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:1 (25:17, 23:25, 25:21, 25:12).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
01 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Минчанка
Минск

В следующем туре московское «Динамо» сыграет с «Тулицей» (Тульская область), а «Минчанка» сразится с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android