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Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Омичку» в 4-м туре Суперлиги

Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Омичку» в 4-м туре Суперлиги
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Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининградской области обыграл омскую «Омичку» в 4-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:1 (25:15, 25:9, 22:25, 25:10).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
01 октября 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Омичка
Омская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Аслямова, Каракурт
Омичка: Антонова, Щукина, Лопато, Ткачёва, Афонина, Чередникова, Соболева, Колурбаси, Лукина, Мирошниченко, Лялина, Коржова

В следующем туре калининградский «Локомотив» сыграет со «Спартой» (Нижний Новгород). «Омичка» сразится с саратовским «Протоном».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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