Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Омичку» в 4-м туре Суперлиги

Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининградской области обыграл омскую «Омичку» в 4-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Матч завершился со счётом 3:1 (25:15, 25:9, 22:25, 25:10).

В следующем туре калининградский «Локомотив» сыграет со «Спартой» (Нижний Новгород). «Омичка» сразится с саратовским «Протоном».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».