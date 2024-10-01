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«Белогорье» в упорной борьбе обыграло санкт-петербургский «Зенит» в 6-м туре Суперлиги

«Белогорье» в упорной борьбе обыграло санкт-петербургский «Зенит» в 6-м туре Суперлиги
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Завершился матч 6-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Белогорье» из Белгорода и «Зенит» (Санкт-Петербург). Игра закончилась со счётом 3:2 (22:25, 31:29, 25:21, 21:25, 15:11) в пользу «Белогорья».

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Белогорье
Белогорск
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев

«Белогорье» занимает третью строчку в турнирной таблице Суперлиги-2024/2025 с 12 очками.

В следующем матче «Белогорье» сразится с казанским «Зенитом», а «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с красноярским «Енисеем».

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
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