«Белогорье» в упорной борьбе обыграло санкт-петербургский «Зенит» в 6-м туре Суперлиги

Завершился матч 6-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Белогорье» из Белгорода и «Зенит» (Санкт-Петербург). Игра закончилась со счётом 3:2 (22:25, 31:29, 25:21, 21:25, 15:11) в пользу «Белогорья».

«Белогорье» занимает третью строчку в турнирной таблице Суперлиги-2024/2025 с 12 очками.

В следующем матче «Белогорье» сразится с казанским «Зенитом», а «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с красноярским «Енисеем».

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.