Мужская Суперлига: результаты матчей 1 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 1 октября, состоялись три матча 6-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч чемпионата России.

Суперлига. Мужчины, 6-й тур.

Результаты 1 октября:

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:2 (22:25, 25:27, 32:30, 25:23, 15:12);

«Нефтяник» (Оренбург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (23:25, 14:25, 20:25);

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) — 2:3 (25:22, 29:31, 21:25, 25:21, 11:15).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является волейбольный клуб «Зенит-Казань».