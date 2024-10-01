Женская Суперлига: результаты матчей 1 октября

Сегодня, 1 октября, состоялись два матча 4-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 4-й тур.

Результаты 1 октября:

«Динамо» (Москва) — «Минчанка» (Минск, Беларусь) — 3:1 (25:17, 23:25, 25:21, 25:12);

«Локомотив» (Калининград) — «Омичка» (Омск) — 3:1 (25:16, 25:9, 22:25, 25:10).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».