Ксения Парубец перенесла операцию на травмированном колене

Доигровщица калининградского «Локомотива» Ксения Парубец перенесла операцию на крестообразной связке колена. Об этом сообщила сама спортсменка в социальных сетях.

«Ну что, операция позади! Впереди реабилитация», — написала Парубец. По словам волейболистки, она надеется сыграть в концовке этого сезона.

Парубец получила травму во время матча предварительного этапа Кубка Легенд с «Ленинградкой». Раньше волейболистка уже получала травму крестообразных связок, но на другом колене.

Парубец — капитан калининградского «Локомотива». Во время её отсутствия функции капитана команды будет исполнять Ирина Воронкова.