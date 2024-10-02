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Ксения Парубец перенесла операцию на травмированном колене

Ксения Парубец перенесла операцию на травмированном колене
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Доигровщица калининградского «Локомотива» Ксения Парубец перенесла операцию на крестообразной связке колена. Об этом сообщила сама спортсменка в социальных сетях.

«Ну что, операция позади! Впереди реабилитация», — написала Парубец. По словам волейболистки, она надеется сыграть в концовке этого сезона.

Парубец получила травму во время матча предварительного этапа Кубка Легенд с «Ленинградкой». Раньше волейболистка уже получала травму крестообразных связок, но на другом колене.

Парубец — капитан калининградского «Локомотива». Во время её отсутствия функции капитана команды будет исполнять Ирина Воронкова.

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