Владимир Алекно — о поражении от «Белогорья»: сегодня манера проигрыша достойная

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура мужской Суперлиги от «Белогорья» (2:3).

«Видно, что мы добавили. Особенно блок заработал – это важно с такой командой. Есть манера победы и проигрыша. Сегодня манера проигрыша – достойная, тем более после того фиаско, которое мы потерпели в Уфе. Но это всё равно проигрыш. Нам в этом нужно расти и воспитывать в себе культуру победы. Это то, что мы и делаем каждый день», — приводит слова Алекно сайт Всероссийской федерации волейбола.

Для «Зенита» поражение от «Белогорья» стало третьим подряд. Ранее подопечные Алекно проиграли «Локомотиву» (0:3) и «Динамо-Урал» (1:3). Команда занимает шестое место в турнирной таблице.