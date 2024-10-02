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Владимир Алекно — о поражении от «Белогорья»: сегодня манера проигрыша достойная

Владимир Алекно — о поражении от «Белогорья»: сегодня манера проигрыша достойная
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура мужской Суперлиги от «Белогорья» (2:3).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев

«Видно, что мы добавили. Особенно блок заработал – это важно с такой командой. Есть манера победы и проигрыша. Сегодня манера проигрыша – достойная, тем более после того фиаско, которое мы потерпели в Уфе. Но это всё равно проигрыш. Нам в этом нужно расти и воспитывать в себе культуру победы. Это то, что мы и делаем каждый день», — приводит слова Алекно сайт Всероссийской федерации волейбола.

Для «Зенита» поражение от «Белогорья» стало третьим подряд. Ранее подопечные Алекно проиграли «Локомотиву» (0:3) и «Динамо-Урал» (1:3). Команда занимает шестое место в турнирной таблице.

Турнирная таблица мужской Суперлиги
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