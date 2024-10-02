Доигровщик «Динамо-Урал» Савин: победа дома окрылила, но Сургут сломал нам крылышки

Доигровщик «Динамо-Урал» Сергей Савин прокомментировал поражение своей команде в матче 6-го тура мужской Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» (2:3). Уфимцы вели 2:0 по ходу встречи и имели матчболы в третьей партии.

«Для нас это провал. Поздравляю Сургут, они доказали, что они дома – сильная команда. Мы не выполнили то, что должны были, извиняемся перед своими болельщиками. Будем работать и стараться исправить. Сургут молодцы, порадовали своих болельщиков. Качество приёма сегодня у ребят из Сургута было получше, чем у нас, ну и взаимодействия… Я считаю, нам нужно работать над этим.

Победа, которую мы добыли дома, нас чуть-чуть окрылила, но Сургут быстренько сломал эти крылышки, и мы вернулись на землю», — приводит слова Савина сайт Всероссийской федерации волейбола.