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Главный тренер «Белогорья» рассказал, почему ждал более лёгкой игры с «Зенитом»

Главный тренер «Белогорья» рассказал, почему ждал более лёгкой игры с «Зенитом»
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Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (3:2) в матче 6-го тура мужской Суперлиги.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 6-й тур
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бутько, Космин, Костадинов, Полетаев, Клюка, Эррера
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев

«Приятно победить в тяжёлой игре. Соперник составил хорошую конкуренцию, на подаче для нас создали небольшие проблемы. У нас получалось многое в защите. В преддверии следующих игр нам полезен такой урок, чтобы мы поняли, что легко не будет. Может быть, где-то ждали, что Питер будет играть как и до этого. В матче с Уфой у них немного не получилось. Из-за этого я думал, что нам будет легче. «Зенит» собрался, составил нам серьёзную борьбу», – приводит слова Волкова сайт Всероссийской федерации волейбола.

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