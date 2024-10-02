Главный тренер «Белогорья» рассказал, почему ждал более лёгкой игры с «Зенитом»

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (3:2) в матче 6-го тура мужской Суперлиги.

«Приятно победить в тяжёлой игре. Соперник составил хорошую конкуренцию, на подаче для нас создали небольшие проблемы. У нас получалось многое в защите. В преддверии следующих игр нам полезен такой урок, чтобы мы поняли, что легко не будет. Может быть, где-то ждали, что Питер будет играть как и до этого. В матче с Уфой у них немного не получилось. Из-за этого я думал, что нам будет легче. «Зенит» собрался, составил нам серьёзную борьбу», – приводит слова Волкова сайт Всероссийской федерации волейбола.