«Динамо-ЛО» победило ЦСКА в матче отборочного этапа Кубка России

Вчера состоялся первый матч отборочного этапа (или 1/16 финала) Кубка России в мужском волейболе. «Динамо-ЛО» встречалось с клубом Высшей Лиги А ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 25:19,19:25, 25:23).

Ответная встреча пройдёт сегодня также в Сосновом Бору. Победитель по сумме двух игр в 1/8 финала встретится с клубом «Факел-Ямал» из Нового Уренгоя. В другой паре 1/8 финала встретятся «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Нова», представляющая Самарскую область. «Зенит-Казань», «Динамо», «Белогорье», «Локомотив», «Кузбасс» и «Енисей» начнут свой путь в Кубке России с четвертьфинальной стадии.