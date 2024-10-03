«Црвена Звезда» Лукьяненко проиграла «Ориону» в квалификации Лиги чемпионов

Вчера состоялся первый матч второго квалификационного раунда мужской волейбольной Лиги чемпионов. Сербская «Црвена Звезда» на выезде проиграла «Ориону» из Нидерландов 0:3 (24:26, 20:25, 20:25). В составе сербского клуба весь матч провёл российский связующий Иван Лукьяненко. В его активе одно очко на блоке.

Ответная игра между этими командами состоится в Сербии 8 октября.

В другом встрече дня греческий «Олимпиакос» победил испанский «Гуагуас» 3:0 (25:21, 32:30, 25:23). Российский блокирующий испанского клуба Алексей Налобин на площадку не выходил. В этой паре ответная встреча состоится 10 октября в Испании.