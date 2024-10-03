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«Зенит» расторг контракт с доигровщиком Максимом Богатко

«Зенит» расторг контракт с доигровщиком Максимом Богатко
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Белорусский доигровщик Максим Богатко покинул санкт-петербургский «Зенит». Контракт с игроком расторгли по соглашению сторон.

В этом сезоне волейболист попал в заявку лишь в трёх матчах Суперлиги, в одном из которых эпизодически появлялся на площадке, не набрав очков.

Богатко пополнил санкт-петербургский клуб перед началом сезона. В прошлом чемпионате он выступал за солигорский «Шахтёр». Теперь в распоряжении Владимира Алекно осталось четыре доигровщика — Егор Клюка, Марлон Янт, Станислав Динейкин и Тимофей Тихонов.

«Зенит» после шести туров мужской Суперлиги имеет в активе три победы. Команда проиграла три последних матча в чемпионате России.

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