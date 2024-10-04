Мужская Суперлига: результаты игрового дня 3 октября

Сегодня, 3 октября, состоялся заключительный матч 6-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня PARI Суперлиги-2024/2025.

Суперлига. Мужчины, 6-й тур.

Результаты на 3 октября:

МГТУ (Москва) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 1:3 (23:25, 28:30, 25:19, 11:25)

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является волейбольный клуб «Зенит-Казань».