«Динамо-ЛО» вышло в 1/8 финала Кубка России

Вчера «Динамо-ЛО» во втором матче отборочного этапа Кубка России победило ЦСКА со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:17). Первый матч также остался за сосновоборцами — 3:1. Таким образом, команда Александра Климкина вышла в 1/8 финала Кубка России.

Соперником сосновоборцев по этой стадии стал новоуренгойский «Факел-Ямал». Даты матчей будут назначены позднее. Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с московским «Динамо».

В другой паре 1/8 финала встретятся «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Нова», представляющая Самарскую область. «Зенит-Казань», «Динамо», «Белогорье», «Локомотив», «Кузбасс» и «Енисей» начнут свой путь в Кубке России с четвертьфинальной стадии.