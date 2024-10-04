«Уралочка-НТМК» проиграла два сета «Енисею» со счётом 7:25 в матче 1/8 финала Кубка России

Вчера состоялись первые матчи 1/8 финала женского Кубка России. В Красноярске «Енисей» победил «Уралочку-НТМК» со счётом 3:1 (25:7, 25:17, 23:25, 25:7). Ответный матч в этой паре пройдёт 9 октября.

Результаты других матчей 1/8 финала:

«Спарта» — «Тулица» — 3:1 (22:25, 25:19, 25:23, 25:20);

«Заречье-Одинцово» — «Протон» — 3:2 (22:25, 25:22, 19:25, 25:21, 15:7);

«Динамо Краснодар» — «Динамо Метар» — 3:2 (23:25, 25:21, 20:25, 25:20, 15:10);

В четвертьфиналах победители игр 1/8 финала встретятся с участниками «Финала четырёх» женского Кубка Легенд — «Динамо-АК Барс», московским «Динамо», «Локомотивом» и «Ленинградкой».