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ВФВ создала комиссию по борьбе с договорными матчами в российском волейболе

Всероссийская федерация волейбола на своём Президиуме учредила комиссию по противодействию противоправному влиянию на результаты соревнований.

«Это важное решение направлено на укрепление честности и прозрачности в волейболе, предотвращение манипуляций с результатами матчей и защиту спортивной репутации.

Основной задачей Комиссии станет выявление и расследование случаев, связанных с попытками организации или проведения матчей с заранее предрешённым результатом. Кроме того, Комиссия будет заниматься вопросами участия субъектов волейбола в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные соревнования по волейболу.

Комиссия будет работать в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами, спортивными организациями и другими заинтересованными сторонами для обеспечения всестороннего подхода к решению проблемы», — говорится на официальном сайте ВФВ.

В федерации также призвали всех участников спортивного сообщества активно поддерживать инициативы Комиссии и способствовать укреплению честности в спорте.