«Она суперзвезда!» Дмитрий Губерниев назвал лучшего российского спортсмена

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, кого считает лучшим российским спортсменом.

«Пусть будет Арина Федоровцева. Это одна из лучших волейболисток Европы, играющая за «Фенербахче». Она суперзвезда! Вы удивлены, что не Александр Овечкин или Карим Халили? Но это же мой выбор», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

20-летняя российская волейболистка Арина Федоровцева — двукратная чемпионка Турции (2023, 2024), двукратный победитель розыгрышей Кубка России (2019, 2020), бронзовый призёр клубного чемпионата мира в составе «Фенербахче» (2021). В 2021 году вошла в список лучших игроков мира по версии Международной федерации волейбола.