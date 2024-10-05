Кубок Легенд — 2024, мужчины: расписание игрового дня 5 октября

Сегодня, 5 октября, пройдут матчи «Финала четырёх» мужского Кубка Легенд по волейболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфиналов.

Кубок легенд. Мужчины

Расписание полуфиналов, 5 октября:

16:00 мск. «Зенит-Казань» — «Белогорье» (Белгород);

19:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово).

Кубок Легенд — 2024 посвящён советской волейболистке, двукратной олимпийской чемпионке Инне Рыскаль. На групповом этапе восемь лучших команд по итогам прошлого чемпионата России провели двухкруговой турнир. По его итогам две лучшие команды вышли в «Финал четырёх». Важно отметить, что Кубок Легенд — это часть розыгрыша Кубка России — 2024.