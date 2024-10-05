Максим Михайлов рассказал о поражениях от «Белогорья» в прошлом сезоне

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов рассказал о причинах неудач своей команды в матчах прошлого сезона с «Белогорьем». Казанцы проиграли три из четырёх противостояний клубу из Белгорода.

«Неудачная серия? А у кого она была удачная в матчах с «Белогорьем»? Действительно, достойная команда, в последнее время обыграла всех лидеров. Так что проблема была не в нас. Хорошая команда. А когда играют две хорошие команды — кому-то суждено выиграть. Думаю, будет интересная, напряжённая игра», — приводит слова Михайлова Всероссийская федерация волейбола.

«Зенит-Казань» и «Белогорье» встретятся в 1/2 финала Кубка Легенд 5 октября.