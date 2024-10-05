Максим Михайлов рассказал о поражениях от «Белогорья» в прошлом сезоне
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Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов рассказал о причинах неудач своей команды в матчах прошлого сезона с «Белогорьем». Казанцы проиграли три из четырёх противостояний клубу из Белгорода.
Кубок Легенд (м) . 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Белогорье
Белгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Неудачная серия? А у кого она была удачная в матчах с «Белогорьем»? Действительно, достойная команда, в последнее время обыграла всех лидеров. Так что проблема была не в нас. Хорошая команда. А когда играют две хорошие команды — кому-то суждено выиграть. Думаю, будет интересная, напряжённая игра», — приводит слова Михайлова Всероссийская федерация волейбола.
«Зенит-Казань» и «Белогорье» встретятся в 1/2 финала Кубка Легенд 5 октября.
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