Денис Богдан рассказал, чего не хватает московскому «Динамо»

Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан в преддверии «Финала четырёх» Кубка Легенд рассказал, чего не хватает его команде на старте сезона.

«Сложно сказать. Я думаю, нам не хватает стабильности, особенно в начале сетов. Отдаём начало сетов, затем пытаемся догонять, находим свою игру, но уже бывает поздно», — приводит слова Богдана Всероссийская федерация волейбола.

5 октября в полуфинале Кубка Легенд «Динамо» встретится с кемеровским «Кузбассом». «Динамо» — обладатель Кубка Столетия в прошлом году, правопреемником этого турнира стал Кубок Легенд.