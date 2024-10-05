Денис Богдан рассказал, чего не хватает московскому «Динамо»
Поделиться
Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан в преддверии «Финала четырёх» Кубка Легенд рассказал, чего не хватает его команде на старте сезона.
Кубок Легенд (м) . 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Кузбасс
Кемерово
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Сложно сказать. Я думаю, нам не хватает стабильности, особенно в начале сетов. Отдаём начало сетов, затем пытаемся догонять, находим свою игру, но уже бывает поздно», — приводит слова Богдана Всероссийская федерация волейбола.
5 октября в полуфинале Кубка Легенд «Динамо» встретится с кемеровским «Кузбассом». «Динамо» — обладатель Кубка Столетия в прошлом году, правопреемником этого турнира стал Кубок Легенд.
Комментарии
- 5 октября 2024
-
10:30
-
10:04
-
10:00
-
09:29
- 4 октября 2024
-
16:45
-
16:23
-
11:55
-
11:23
-
00:20
- 3 октября 2024
-
16:01
-
10:48
-
10:27
-
10:00
- 2 октября 2024
-
15:49
-
15:18
-
14:38
-
13:59
- 1 октября 2024
-
23:40
-
23:20
-
22:12
-
22:06
-
21:04
-
18:31
-
11:00
-
10:30
- 30 сентября 2024
-
22:20
-
22:00
-
21:10
-
20:58
-
20:18
-
19:14
-
18:35
-
13:26
-
11:00
-
10:30