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Денис Богдан рассказал, чего не хватает московскому «Динамо»

Денис Богдан рассказал, чего не хватает московскому «Динамо»
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Доигровщик московского «Динамо» Денис Богдан в преддверии «Финала четырёх» Кубка Легенд рассказал, чего не хватает его команде на старте сезона.

Кубок Легенд (м) . 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Кузбасс
Кемерово
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сложно сказать. Я думаю, нам не хватает стабильности, особенно в начале сетов. Отдаём начало сетов, затем пытаемся догонять, находим свою игру, но уже бывает поздно», — приводит слова Богдана Всероссийская федерация волейбола.

5 октября в полуфинале Кубка Легенд «Динамо» встретится с кемеровским «Кузбассом». «Динамо» — обладатель Кубка Столетия в прошлом году, правопреемником этого турнира стал Кубок Легенд.

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