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Женская Суперлига: расписание игрового дня 5 октября

Женская Суперлига: расписание игрового дня 5 октября
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Сегодня, 5 октября, пройдут матчи 5-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 5-й тур.
Расписание на 5 октября:

  • 13:00 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Динамо-Метар» (Челябинск);
  • 17:00 мск. «Тулица» (Тула) — «Динамо» (Москва);
  • 17:00 мск. «Спарта» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Калининград).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025 (ж)
Календарь Суперлиги-2024/2025 (ж)
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